Ram Mandir Bhoomi Pujan: अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर (Ram Mandir) के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है. पूरे शहर को सजाया जा रहा है. रंग-रोगन का काम जारी है. शहर की तस्वीर ही बदली-बदली सी है.

दीवारों पर रामायाण के पात्रों की तस्वीरें बनाई जा रही हैं. ये तस्वीरें इतनी सुंदर हैं कि किसी का भी मन हो अयोध्या पहुंच जाने का.

देखें तैयारियां-

Preparations underway in Ayodhya, ahead of inauguration of the construction of Lord Ram’s temple.

