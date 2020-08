Ram mandir bhoomi pujan: राम भक्तों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. अयोध्‍या में भव्य राम मंद‍िर के भूमि पूजन का उल्‍लास सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है. यही वजह है कि आज सुबह से ही श्रीराम ट्रेंड में हैं. लोग इस मौके पर पीएम मोदी को भी शुक्रिया कह रहे हैं. कईयों का सपना आज पूरा हुआ है. Also Read - Delhi NCR: राम मंदिर भूमिपूजन कार्यक्रम के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रशासन अलर्ट

सोशल मीडिया पर #ThankYouModiForRamMandir, #RamTemple, #Ayodhya, #राममंदिर आदि ट्रेंड में हैं. Also Read - Ram Mandir Bhumi Pujan: देश ही नहीं विदेशों में भी गूंज रहा 'जय श्रीराम', अमेरिका में लोगों ने लहराया भगवा

लोग क्या कुछ लिखकर अपने मन की बात का इजहार कर रहे हैं, देखें- Also Read - Ram Mandir Bhoomi Pujan: रावण के मंदिर में मनेगा राम मंदिर के भूमिपूजन का उत्सव, गूंजेगा जय श्री राम...

The King Returns. Dream for many finally coming true. Jai Shree Ram🚩 #AyodhyaBhoomipoojan #राममंदिर pic.twitter.com/M6mWSjm6hV

Finally, after 500 years of struggle, the day has arrived🔥The great lord will come back to his kingdom today❤️🚩

This is the best visual if the decade…

This will be remembered in history.#JaiShreeRam pic.twitter.com/WlksL1fKVg

— Mrutyunjay Sankrityayan (@MrutyunjayNJ) August 5, 2020