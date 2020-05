नई दिल्लीः कोरोना वायरस के चलते इन दिनों देशभर में जारी लॉकडाउन से कई छोटे-बड़े व्यवसायियों को नुकसान हुआ है. वहीं दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. ऐसे में देश के कई संपन्न लोगों देश की आर्थिक मदद के लिए आगे आए हैं. इस बीच रतन टाटा के नाम से एक खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा है, ‘रतन टाटा का संदेश- 2020 जीवित रहने के लिए है, लाभ हानि की चिंता ना करें.’ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज पर अब खुद रतन टाटा ने भी हैरानी जताई है. Also Read - आमिर खान ने बांटें थे आटे की बोरी के साथ 15 हजार रुपये, क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई?

दरअसल, रतन टाटा का कहना है कि यह मैसेज उनका नहीं है. इसलिए रतन टाटा ने इस मैसेज को ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मुझे इससे डर भी डर लग रहा है, क्योंकि यह मेरे द्वारा नहीं कहा गया है. मैं हमेशा इस तरह के फर्जी समाचारों को फैलने से रोकने का प्रयास करता हूं. लेकिन, आपको भी इस तरह की खबरों को सत्यापित करने का प्रयास करना चाहिए. मेरी तस्वीर के साथ जो यह मैसेज वायरल हो रहा है. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. यह एक समस्या है, जिसका कई लोग सामना करते हैं.'

I'm afraid this too, has not been said by me. I will endeavour to call out fake news whenever I can, but would encourage you to always verify news sources. My picture alongside a quote does not guarantee me having said it, a problem that many people face. pic.twitter.com/pk0S75FxPA

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) May 3, 2020