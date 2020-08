ITBP jawans Real Heroes: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के जवानों ने एक जख्मी महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर 40 किलोमीटर के सफर को 15 घंटे में तय कर महिला को अस्पताल पहुंचाया. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक दूर-दराज के गांव में रहने वाली इस जख्मी महिला को अस्पताल पहुंचाकर जवानों ने उनकी मदद की. Also Read - Independence Day 2020: पैंगोंग त्सो झील के किनारे ITBP के जवानों का जश्न, देखें जोशीला VIDEO

हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह सफर काफी मुश्किलों से भरा था. भीषण बाढ़ के चलते यहां के नदी-नालों में उफान की स्थिति बनी हुई है, सड़कें टूटी-फूटी हैं, इन क्षेत्रों में भूस्खलन होने की संभावना भी काफी अधिक रहती है, लेकिन इन सारी बाधाओं की परवाह किए बगैर जवानों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. Also Read - गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों ने 17-20 घंटों तक लड़ी लड़ाई, ITBP ने बताया उस रात क्या हुआ

यह महिला एक पहाड़ी से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई थी. महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए छह दिनों तक कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं आया. इसके बाद आईटीबीपी 14वीं वाहनी के 25 जवानों के एक समूह ने मिलकर महिला को बचाने की पहल करते हुए इस काम को अंजाम दिया. Also Read - भारी बारिश ने बढ़ाई गांववालों की मुश्किलें, बह गए ब्रिज और रास्ते, तो खुद बनाने लगे कामचलाउ पुल

#mondaymotivation – Watch the commitment of ITBP jawans who travelled 40-km on foot for 15 hours carrying an injured woman on a stretcher crossing flooded nullahs & landslide-prone areas in Pithoragarh, Uttarakhand

