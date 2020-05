नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नर्स की तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें नर्स सिर्फ इनर वियर पहनकर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करती दिख रही है. तस्वीर में नर्स मरीजों के बीच दिखाई दे रही है, जिसमें वह PPE किट के नीचे सिर्फ इनर वियर में दिखाई दे रही है. वायरल हो रही तस्वीर रूस (Russia) के एक हॉस्पिटल का है, जहां नर्स के सिर्फ इनर वियर (Nurse in Inner Wear) में कोरोना पेशेंट्स का इलाज करने पर बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर इस नर्स को ‘टू हॉट नर्स’ कहकर बुलाया जा रहा है. Also Read - कारों के बीच से निकलकर दो लोगों पर ऐसे झपटा तेंदुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला है VIDEO

सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रिया पर अब इस नर्स ने प्रतिक्रिया दी है और हेल्थ वर्कर्स का मजाक उड़ाने वालों को मुहतोड़ जवाब भी दिया है. नर्स का नाम नादिया है, जिसने पीपीई किट के नीचे सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहनने पर अपनी बात रखी है.

नर्स के मुताबिक, PPE किट में बहुत गर्मी लगती है और मरीजों की संख्या अधिक होने के चलते वह छुट्टी भी नहीं ले पा रही थी. ऐसे में उसने गर्मी से बचने के लिए यह तरीका खोजा और सिर्फ इनर वियर पहनकर इलाज करना ठीक समझा.

नादिया के मुताबिक, जो लोग सोशल मीडिया पर उन्हें और हेल्थ वर्कर्स को निशाना बना रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यह हेल्थ वर्कर्स हैं जो दिन-रात आपकी सेवा करते हैं. वहीं अब रूस के कुछ नेता और सोशल वर्कर्स भी नादिया के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं जो उनकी ही सेवा करने वालों को उनके कपड़ों से जज करते हैं. वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि, अस्पताल प्रशासन उन्हें कोरोना वायरस से जूझने के लिए पीपीई किट भी उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिसके चलते उन्हें खुद ही इसका इंतजाम करना पड़ रहा है.