#SafaWithTwitter: राजस्थान की पगड़ी की शान ही अलग है. इसे लगाकर भला किसका सिर गर्व से ऊंचा नहीं होगा. ये पगड़ी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है. वजह है #SafaWithTwitter. Also Read - गुजरात में राज्‍यसभा चुनाव के पहले जंग तेज, कांग्रेस ने 22 MLA राजस्‍थान के रिजॉर्ट में भेजे

इसकी शुरुआत की राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने. उन्होंने फोटो डालकर कुछ टैग किए और फिर क्या था, एक के बाद कई नेताओं और सेलिब्रिटीज के ट्वीट व फोटोज आते गए. Also Read - Rajasthan Coronavirus Update: 24 घंटे में कोरोना के 48 नए मामले, तीन लोगों ने गवाई जान, यहां इतने मरीज

साफा-पगड़ी ट्रेंड को डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी समर्थन करते हुए वीडियो शेयर किया.

My entry for #SafaWithTwitter & #PagdiTwitter, Thank You Honorable Tourism Minister Shri @vishvendrabtp Sahib for this fabulous movement. We proud of you. pic.twitter.com/ghvcrFzywM

— Nikita Sain (@NikitaSainRJ21) June 4, 2020