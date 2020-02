बरेली: भारत में जज़्बों की कमी नहीं हैं. समय समय पर इस देश ने एक से बढ़कर एक उदहारण पेश किए है. एक ऐसी ही हिम्मत और जज़्बे से भरी कहानी सामने आई है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से. भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जनपद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों-बीच स्थित है. इस शहर की बेटी साफिया जावेद ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे देख पूरा देश दंग है.

Bareilly: Safia Javed, who needs steady supply of oxygen, wrote her exam with oxygen cylinder at Govt Girls Inter College. She said,”My family supports me a lot&helps me get over low phases. I like computer science but I’ve not yet decided on what I would want to become”.(25.02) pic.twitter.com/I8HuXdwYRj

— ANI UP (@ANINewsUP) February 26, 2020