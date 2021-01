Salman Became Father: सलमान पिता बन गए हैं. उनके यहां बेटी ने जन्म लिया है. बेटी के पैदा होते ही सलमान ने ऐसा काम किया जो मिसाल बन गया है. Also Read - सुरेश रैना ने शेयर की बेटे Rio के साथ दिल छूने वाला Video, शटलर Jwala Gutta ने किया ये कमेंट

ये सलमान ग्वालियर में रहते हैं. सैलून चलाते हैं. पर इन्होंने हाल ही में जो काम किया है वो इन्हें समाज का हीरो बना देता है. बेटी के पैदा होने पर इनकी खुशी के लोग कायल हुए जा रहे हैं. Also Read - बिग बॉस के घर में रहने वालों को नई 'डोज' देंगी सनी लियोन, बोलीं- सलमान खान ने बुलाया है

दरअसल, सलमान ने बेटी पैदा होने की खुशी में सैलून को 24 घंटों के लिए फ्री कर दिया था. उन्होंने बकायदा पोस्टर लगाकर इसकी जानकारी दी थी. Also Read - सलमान खान ने बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते हुए पोस्ट की फोटो, यूजर ने कहा- 'भाई गेटिंग ओल्ड'

सलमान ने 4 जनवरी को शहर में अपने तीन सैलून में मुफ्त सेवाएं दीं. मुफ्त सेवाओं के बारे में पता चलते ही उनके सैलून में भीड़ लग गई. लोग लंबी कतारों में खड़े हो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे.

Gwalior: A salon owner offered free services at his three salons in the city on 4th Jan, to celebrate the birth of a girl child

“I want to give the message that birth of a girl child brings immense happiness. People shouldn’t be sad on birth of a girl,” said Salman, salon owner pic.twitter.com/gPFrx4iKL5

— ANI (@ANI) January 4, 2021