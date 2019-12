View this post on Instagram

We are ever ready to be ‘Badnaam’ for this Munna. 😉😎 @beingsalmankhan with the media on ‘Munna Badnaam Hua’ #munnabadnaamhua #salmankhan #Dabangg3 #bollywood #bollywoodactor #bollywoodceleb #bollywoodcelebrity #bollywoodnews #bollywoodmovie #newbollywoodmovie #upcomingbollywoodmovie #etimes #entertainmenttimes