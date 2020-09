उत्तर प्रदेश में बिकरू के बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर से बदमाशों के बीच किस कदर खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब बदमाश सरेंडर करते हुए भी डरते हैं. ऐसे ही एक वाक्या रविवार को सामने आया. Also Read - पीएम मोदी ने बनारस के जिन गांवों को लिया गोद, वहां ले जाए जाएंगे विदेशी पर्यटक, ये है CM योगी का प्लान

यूपी के संभल में एक नामी बदमाश ने सरेंडर किया. पर इसका सरेंडर कई मायनों में अलग था. सरेंडर के समय इसने डर से गले में तख्ती लटका रखी थी. Also Read - UP Crime News: नशे में धुत व्यक्ति ने गला घोटकर की दो बेटों की हत्या

इस बदमाश का नाम है नईम. नईम पर 15 हजार का इनाम है. सरेडंर के समय इसने जो तख्‍ती लटका रखी थी उस पर लिखा था, ‘मैंने गलत काम किया है. मुझे संभल पुलिस से डर लगता है. मैं अपनी गलती स्‍वीकार करता हूं. मैं अपराधी हूं और आत्‍मसमर्पण करता हूं. मुझे गोली मत मारो.’ Also Read - चलती बस में महिला संग सामूहिक दुष्कर्म? महीने भर में तीसरी बार घटी ऐसी घटना

अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं-

Sambhal: A criminal carrying Rs 15,000 reward on his arrest surrendered at Nakhasa police station while wearing placard that read ‘I’m afraid of Sambhal police. I’m a criminal & I’m surrendering. Don’t shoot me’.

Police say,”He’s in custody. Further action being taken.” (27.09) pic.twitter.com/GwgbOK7pDR

— ANI UP (@ANINewsUP) September 27, 2020