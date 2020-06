Tribute to the Bravehearts: पूरा देश शहीदों को श्रद्धाजंलि दे रहा है. सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी ऐसी ही एक तस्वीर शेयर की है. सैंड ऑर्ट के जरिए उन्होंने भारत-चीन विवाद में शहीद हुए जवानों को याद किया है. Also Read - सीएम नवीन पटनायक का ऐलान, लद्दाख में शहीद हुए ओड़िशा के सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 25-25 लाख रुपए

इस तस्वीर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकांउट पर शेयर किया है. फोटो शेयर करते हुए लिखा, Tribute to the Bravehearts of #IndianArmy who sacrificed their lives to protect our Motherland . My sand art at Puri beach in Odisha.

Jai Hind!

इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 7K Likes मिल चुके थे. ये कलाकृति उन्होंने उड़ीसा के पुरी बीच पर बनाई है.

गौरतलब है कि सुदर्शन पटनायक जाने-माने सैंड ऑर्टिस्ट हैं. लगभग हर खास मौके पर वे सैंड ऑर्ट बनाकर उसकी फोटो पोस्ट करते हैं.

सुदर्शन उड़ीसा के रहने वाले हैं. बचपन से ही उन्हें कलाकारी का शौक रहा है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे छोटे थे तभी बीच पर सुबह चले जाते थे. वहां सैंड ऑर्ट बनाते. फिर वहां से गुजरने वाले लोग उस ऑर्ट को देखते और उत्सुकता से पूछते कि ये किसने बनाया.

जब इस काम में उन्हें तारीफ मिलने लगी, तो उन्होंने इसे ही अपना पेशा बनाने का निर्णय लिया. आज उनके देश-विदेश में लाखों फैन हैं.