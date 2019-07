नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर कब सूचनाओं और अफवाहों का घालमेल हो जाए, कोई कह नहीं सकता. कुछ ऐसा ही बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को लेकर भी हुआ, जब उनकी एक तस्वीर को लेकर इंटरनेट यूजर्स कंफ्यूज हो गए. दरअसल, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार की सुबह टि्वटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की. सोशल मीडिया पर चल रहे ‘#साड़ी टि्वटर’ ट्रेंड (#SareeTwitter Trending) के तहत शेयर की गई इसी तस्वीर को लेकर टि्वटराटीज के बीच कंफ्यूजन हुआ. प्रियंका ने साड़ी वाली जो पुरानी तस्वीर शेयर की, उसे बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स उनकी शादी की सालगिरह समझकर उन्हें बधाई देने लगे.

बाद में प्रियंका ने लोगों का आभार प्रकट किया और स्पष्ट किया कि उनकी शादी की सालगिरह फरवरी महीने में होती है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने ‘#साड़ी टि्वटर’ ट्रेंड के तहत अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी. इसमें वह गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं. इस ट्रेंड के तहत महिलाएं साड़ी पहने हुए अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. प्रियंका ने अपनी साड़ी वाली तस्वीर शेयर करते हुए कहा, ‘‘मेरी शादी के दिन (22 साल के पहले) सुबह की पूजा.’’ इसके बाद कई यूजर्स उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई देने लगे.

Morning puja on the day of my wedding (22 years ago!) #SareeTwitter pic.twitter.com/EdwzGAP3Wt

