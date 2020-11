नवंबर का मौसम बेहद खास होता है और इस दौरान आसाम भी अलग रंग में नजर आता है. इस दौरान ना केवल मौसम में बदलाव आता है बल्कि आकाश से भी अलग तरह का प्यार और नजारा देखने को मिलता है. इस दौरान जो लोग आकाश और चांद का दिदार करना पसंद करते हैं उनके लिए एक खास पल बनकर आया है. दरअसल एक साथ सात ग्रहों के बीच एक उपस्थिति बनी है जिसने आसमान को रौशन किया है. ये पूरा नजारा इस पूरे महीने ही देखने को मिला है.

इसके अलावा, लियोनिद उल्का ने भी अपनी जगह बनाई. कल रात, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा ने एक त्रिकोणीय गठन किया और लोगों ने इसे अपने कैमरों पर कैद करने में कामयाबी हासिल की है. जहां चंद्रमा और ग्रह एक ही साथ नजर आते हैं. शाम के दौरान आसामन में एक अलग सा ट्रायंगल देखने को मिला. इन तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया और ये मनमोहक दृश्य आपको हैरान कर दिया.

ये त्रिकोण या कहें ये ट्रायंगल कल यानि की 19 नवबंर की शाम को देखने को मिला. सूर्य अस्त होने से पहले ये बेहद अद्भुद नजारा देखने को मिला. यूरोप में रहने वालों के लिए यह लगभग सही त्रिकोण था, जबकि उत्तरी अमेरिकियों ने शायद ही कभी देखा होगा. शनि और बृहस्पति दोनों इन दिनों रात के आकाश में शांत नजर आए हैं. उन लोगों के लिए जिन्होंने त्रिकोणीय आकार बनाने के लिए अर्धचंद्र को देखा है, उन्होंने दूसरों के देखने के लिए कुछ तस्वीरें ऑनलाइन साझा की हैं.

