Schools in Covid-19 period: कोरोनावायरस के समय में सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं. सरकार क्या, अभिभावक भी इस समय में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते. ऐसे में एक स्कूल चलता मिला है. Also Read - Lockdown News Update: पश्चिम बंगाल में दो दिन का लॉकडाउन, ट्रेन और फ्लाइट्स भी है प्रभावित

मामला उत्तर प्रदेश के माधवगढ़ क्षेत्र का है. यहां एक निजी स्कूल खुला पाए जाने के बाद उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. Also Read - केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर बोले- मेरे संपर्क में आए लोग कराए जांच

हालांकि कोरोनावायरस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 40 बच्चों की एक कक्षा में पढ़ाई हो रही है. Also Read - Sero Survey Result: सीरो टेस्टिंग के नतीजे, दिल्ली के 29.1% लोगों में मिला कोरोना का एंटीबॉडी

बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) प्रेम चंद ने कहा, “सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक कानूनी कार्रवाई का भी सामना करेंगे.”

A probe has been ordered against a private school in the #Madhavgarh area that was found to be open even though all educational institutions remain closed in #UttarPradesh due to the #Covid19 #pandemic. pic.twitter.com/yZlxAohdYb

— IANS Tweets (@ians_india) August 20, 2020