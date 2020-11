नई दिल्ली: पीरियड्स के दौरान महिलाओं के कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है. इस दौरान महिलाओं को पेट में दर्द, मूड स्विंग्स जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है. ऐसे में महिलाओं की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पीरियड्स से संबंधिक सभी प्रोडक्ट्स को मुफ्त करा दिया गया है. स्कॉटिश पार्लियामेंट ने पीरियड्स प्रोडक्ट्स को लेकर एक बिल पास किया है. देश में पीरियड प्रॉडक्ट (फ्री प्रोविजन) (स्कॉटलैंड) एक्ट पारित कर दिया गया है. Also Read - स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक होटल में चाकूबाजी, तीन लोगों की मौत की आशंका

Because periods don’t stop in a pandemic, we didn’t give up. The final vote on the Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill is on Tuesday. 💪🩸#freeperiodproducts Also Read - डेविड वार्नर को यकीन- जून में इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा सकेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम

Thank you to every single person who has made this possible. ❤️ Also Read - ICC की बड़ी कार्रवाई, इन 3 गेंदबाजों की गेंदबाजी पर लगाई रोक, ये है वजह

Latest news 👉https://t.co/jEmCiyjLe1 pic.twitter.com/fe5TFYrsOP

— Monica Lennon (@MonicaLennon7) November 22, 2020