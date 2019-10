नई दिल्लीः हमें अक्सर कई जगहों पर इंस्ट्रक्शन्स वाले साइन बोर्ड लगे मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे निर्देश वाले बोर्ड देखने को मिलते हैं जिनसे एक समय के लिए लोग हैरान रह जाते हैं. ऐसे ही एक साइन बोर्ड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी को हैरत में डाल दिया. बोर्ड को देखकर शाबाना ने पूछा क्या सच में ऐसा है.

दरअसल यह पूरा वाकया चेन्नई एयरपोर्ट का है. शबाना ने एयरपोर्ट के एक साइन बोर्ड की तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इस साइन बोर्ड में अंग्रेजी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर कोई भी दंग रह जाएगा. साइन बोर्ड का यह लेख सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है.

साइन बोर्ड में एयरपोर्ट के अंदर फर्श में बैठकर न खाने के लिए निर्देश लिखा गया था. यह निर्देश हिंदी में तो सही था लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा था. बोर्ड में अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए था कि Eating on the Floor is Strctly prohibited, लेकिन बोर्ड पर लिखा था कि “Eating carpet is strictly prohibited.” बता कि इसका हिंदी अनुवाद होता है कि कार्पेट को खाना सख्त मना है.

एक जानकारी के अनुसार इस फोटो को 2015 में क्लिक किया गया था, लेकिन इसे उन्होंने अब अपने अकाउंट में शेयर किया है. फोटो के पोस्ट होते ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई. उनके इस पोस्ट में शिल्पा शेट्टी और टिस्का चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया है.