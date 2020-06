Sikh Man Turban Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल होने लगे, कहा नहीं जा सकता. ताजा वायरल वीडियो एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक 1.5K Views मिल चुके हैं. Also Read - Viral Video From Pakistan: पाकिस्‍तान में लुटेरों ने डिलीवरी ब्‍वॉय से छीना खाना, रोने लगा शख्‍स तो कि‍या वाप‍िस, लगाया गले...लोग बोले- दयालु लुटेरे

वीडियो में ये दिख रहा है कि कुछ सिख व्यक्ति एक गरीब की मदद कर रहे हैं, जो सड़क पर बैठा है, उसे चोट लगी दिख रही है और खून भी बह रहा है.

पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा,

Let’s Start The Day Praising This Sikh Brother From Meerut, Who When Saw A Rickshaw Driver Met An Accident And Was Bleeding Heavily, He Untied His Turban And Tied On His Wound To Stop The Blood Flow.

Tying His Turvan On Wound He Proved Humanity Is Bigger Than Religion.

Kudos…

देखें-

Let’s Start The Day Praising This Sikh Brother From Meerut, Who When Saw A Rickshaw Driver Met An Accident And Was Bleeding Heavily, He Untied His Turban And Tied On His Wound To Stop The Blood Flow. Tying His Turvan On Wound He Proved Humanity Is Bigger Than Religion.

Kudos… pic.twitter.com/6GtAu7km0i — 🦅 ਹਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 🦅 (@hatindersinghr1) June 17, 2020

पोस्ट देखकर तो यही समझ आ रहा है कि ये वीडियो मेरठ शहर का है. हालांकि फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वीडियो कब और कहां फिल्माया गया है.

पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं-

Sing Is King 🙏 — 11:11 (@Hindust91672351) June 17, 2020

सच्चे सिक्ख एवं सिंह को नमन। — Shailendra Seth (@ShailendraSet14) June 17, 2020

Sikhs have golden heart and their Love for seva is mind-boggling. — ajay kumar keshri (@AjayKeshri8) June 17, 2020