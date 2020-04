नामक्कल (तमिलनाडु): लॉकडाउन (Lockdown) है तो शराब की दुकानें भी देश भर में बंद हैं. ऐसे में लती थे और शराब के बिना नहीं रह सकते थे, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई. कई लोग महँगी शराब खरीद रहे हैं. कई कोई भी नशा करने को तैयार हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में शराब बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तरीके सीख रहे हैं. ऐसा ही हुआ तमिलनाडु में, लेकिन ऐसा करने पर दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. Also Read - कांग्रेस का गंभीर आरोप- मप्र में सरकार गिराने के लिए पीएम ने देर से की लॉकडाउन की घोषणा

बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में इंटरनेट पर प्रसिद्ध वीडियो वेबसाइट पर उपलब्ध वीडियो को देखकर घर पर शराब बनाने की कोशिश कर रहे दो व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि पास के गांव के रहने वाले दोनों आरोपी शराब बनाने की प्रक्रिया पूरी करते इसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. Also Read - कोटा छात्र मामला: प्रशांत किशोर ने साधा नीतीश पर निशाना, कहा- 'लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं सीएम'

अधिकारी ने कहा कि उन दोनों ने बताया कि उन्हें एक लोकप्रिय वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट से शराब बनाने बनाने का तरीका मिला. जिले में कथित रूप से अवैध शराब के सेवन करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानें 24 मार्च की शाम से बंद हैं. Also Read - लॉकडाउन हेल्पलाइन: चटनी के साथ समोसे तो कोई मंगवा रहा पान-गुटखा, परेशान हुई यूपी पुलिस

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को कम करने व खत्म करने के लिए देश में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में सिर्फ खाने पीने व दवाईयों की दुकाने ही खुली हुई हैं. ऐसे में उन लोगों पर आफत आ पड़ी है जो किसी नशे के आदी हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना शराब की लत से परेशान लोगों को करना पड़ रहा है. ऐसे में लोग इन दिनों घरों में बैठेबैठे शराब बनाने की सोच रहे हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. ऐसा गूगल सर्च इंजन में देखने को मिल रहा है.

घर में खाली बैठे व बोर हो रहे लोग कई तरह की चीजों को गूगल पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन शराब की विधि इन सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है. लोग घर में बैठे बैठे लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर घर में शराब कैसे बनाई जाए. How To Make Alcohol At Home टाइप करते ही सर्च इंजन में सबसे उपर दिखाई दे रहा है. ऐसा तब होता है जब लोग किसी चयनित विषय को बार बार गूगल में सर्च करने लगते हैं. इसे अब तक लाखों लोगों ने सर्च किया है.