#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो: दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच, एक महिला किसान का दावा सोशल इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. ठाकुर गीता भाटी नाम की महिला ने दावा किया है कि "किसानों को विरोध करने से रोकने के लिए पुलिस और सरकार ने उनकी सैंडल छीन लीं."

ये महिला किसान नेता नए कृषि कानूनों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में विरोध कर रहे समूह का हिस्सा हैं. विरोध स्थल से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. महिला का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम से टॉप ट्रेंड करने लगा. लोग '#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो' नाम से हैशटैग को टॉप ट्रेंड कराने लगे.

वीडियो में दिख रही महिला ने बताया कि वे किसान एकता संघ के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और उनका नाम ठाकुर गीता भाटी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं और किसान समूहों के अन्य सदस्यों से घिरीं, गीता भाटी ने दावा किया कि सरकार और पुलिस ने उनकी चप्पलें "छीन ली" ताकि विरोध को रोका जा सके.

वह कैमरे पर बात करती देखी जा सकती है. वे कहती हैं, “मैं ठाकुर गीता भाटी, किसान एकता संघ महिला विंग की अध्यक्ष हूं. पुलिस और सरकार ने यह सोचकर मेरी चप्पलें छीन लीं कि किसान विरोध करना बंद कर देंगे. लेकिन, मैं नंगे पैर लड़ूंगी. मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगी. मैंने किसी तरह से एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी. अब, मैं उन्हें कहाँ से लाऊँगी? सरकार को मेरे सैंडल वापस करने होंगे.”

@yadavakhilesh should go and meet this woman. She needs his support. She needs his help. She needs a new pair of sandals. https://t.co/TJpRE6DEc4 pic.twitter.com/MFPCgG0Y9C

— SanJay Desai (@Sir_SanJayDesai) December 7, 2020