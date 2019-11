नई दिल्लीः अक्सर हम देखते हैं कि ज्यादातर जज अपने किसी केस या फिर निर्णय को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन दिनों अमेरिका के एक जज अपने अनोखे काम के लिए लोगों के बीच छाए हुए हैं. आप भी जब इस जज के बारे में सुनेंगे तो एक बार आपके चेहरे में हंसी जरूर आएगी और वाह भी कहेंगे. हमने बहुत कम ही ऐसा सुना होगा कि जज अपने निर्णय के अलावा दूसरे कामों की वजह से चर्चा में बने हों.

दरअसल अमेरिका के टेनिस कोर्ट में जज डिंकिंस को एक महिला को अटार्नी जनरल पद की शपथ दिलाना था. महिला का नाम जूलियाना लामर बताया जा रहा है. जूलियाना अपने बच्चे के साथ शपथ लेने पहुंची थी. जब हॉल में जज शपथ दिलाने आए तो उन्होंने देखा कि जूलियाना लोगों के बीच में अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है.

Y’all. Judge Dinkins of the Tennessee Court of Appeals swore in my law school colleague with her baby on his hip, and I’ve honestly never loved him more. pic.twitter.com/kn0L5DakHO

— Sarah Martin (@sarahfor5) November 9, 2019