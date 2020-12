नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल लोगों को अपना पूरा समय घर पर ही बिताना पड़ा. इस साल ना तो लोग कहीं घूमने गए और ना ही किसी की शादी में शामिल हुए. वैसे तो लोगों ने इस साल लॉकडाउन में खई तरह की डिश घर पर बनाकर खाई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में शादी के खाने को बहुत मिस किया.

कोरोना महामारी ने ‘बड़ी शादी’ के सभी मायने बदल दिए हैं. और अब लोग वर्चुअल तरह से भी शादियों में शामिल हो रहे हैं. लेकिन भारतीय शादी के खाने के बगैर कोई भी शादी अधूरी ही लगती है. खाना किसी भी भारतीय शादी का एक अहम हिस्सा होता है. तो ऐसे में अगर आप भी शादी के खाने को मिस कर रहे हैं तो आपकी इस क्रेविंग को पूरा करने के लिए एक तमिल फैमिली मे कुछ ऐसा किया है जो आपको हैरान और खुश दोनों ही कर देगा.

New trend of marriage invitation. Marriage food will be delivered at your doorstep. pic.twitter.com/ooEz1qbsvP

I would say that’s a fine idea! Infact this rule of limited guests should stay forever. Would reduce food wastage to some extent!

