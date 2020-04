नई दिल्ली : कोरोनावायरस (Coronavirus) ने इन दिनों दुनियाभर में कोहराम मचा रखा है. भारत में भी अभी तक 4 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज (Corona Positive Patients in India) सामने आ चुके हैं, जिनमें से 291 रोगमुक्त हो चुके हैं तो वहीं 109 लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है. लेकिन, इस बीच न्यूयॉर्क (New York) से ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. जी हां, कोरोना ने अब इंसानों के बाद जानवरों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है. Also Read - भाजपा स्थापना दिवस: पीएम मोदी की अपील- एकजुट होकर भारत को करें कोरोना से मुक्त

न्यूयार्क (New York) के एक चिड़ियाघर में एक बाघिन के कोरोना वायरस से संक्रमति होने की पुष्टि हुई है. किसी जानवर का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना पहला मामला है. अमेरिकी (America) कृषि विभाग की राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवा प्रयोगशाला (National Veterinary Services Laboratory) के अनुसार, ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर (Bronx Zoo) में एक मादा बाघिन का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बाघिन कोरोना पॉजिटिव है.

बाघिन के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद पूरा विभाग सक्ते में है. वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की ब्रोंक्स जू का मानना है कि बाघिन में यह कोरोना संक्रमण किसी व्यक्ति से ट्रांसफर हुआ होगा. बता दें ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में 16 मार्च से बंद कर दिया था. लेकिन, बाघिन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब सुरक्षा दृष्टि से चिड़ियाघर के अफसरों ने अन्य जानवरों के सैंपल लेना भी शुरू कर दिया है.