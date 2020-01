TikTok Viral Video: सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी प्रतिभा ज़्यादा देर तक गुमनाम नहीं रह सकती है. कुछ ऐसी ही कहानी बीते दिनों सामने आई जब एक टिक टॉक वीडियो (TikTok Video) इस कदर वायरल (TikTok Viral Video) हो गया जिसपर सेलेब्रिटीज तक का रेस्पॉन्स आ गया. माइकल जैक्सन (Michael Jackson) की तरह डांस करता ये इंसान आज चर्चा का एक विषय बन गया है. बी टाउन के बेहतरीन डांसर्स में से एक ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की जब इस डांस टिक टॉक वीडियो (TikTok Video) पर नजर पड़ी तब उनके होश उड़ गए और वो आपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट करते हुए यह बोले कि ‘इससे बेहतर और अच्छा एयरवॉकर मैंने कभी नहीं देखा. कौन है ये आदमी”.

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD — Hrithik Roshan (@iHrithik) January 13, 2020

दरअसल, वीडियो में डांस करता हुआ यह इंसान युवराज सिंह (Yuvraj Singh) है जिसे टिक टॉक (TikTok) पर लोग ‘बाबा जैक्सन’ (Baba Jackson) के नाम से जानते हैं. युवराज के डांस मूव्स ने पहले ही इन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त पहचान दे दी थी लेकिन इस बार वो फिल्मी सितारों की नजर में आ गएं. महज ऋतिक ने ही नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), सुनील शेट्टी (Suniel Shetty), रेमो डिसूजा (Remo D’souza), अनुपम खेर (Anupam Kher), रवीना टंडन (Ravina Tandon) जैसे कई हस्तियों ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है और इस इंसान के डांस की तारीफ़ की है.

How gooood is this boy 👏👏👍. https://t.co/Fiywc3kRCl — Suniel Shetty (@SunielVShetty) January 13, 2020

Watch him!! He is OUTSTANDING!! 👇👍😍 https://t.co/jnHkx2uwUr — Anupam Kher (@AnupamPKher) January 13, 2020

आपको बता दें कि यह वीडियो बीते रविवार को पोस्ट की गई थी और तब से यह इंटरनेट पर आग की तरह फैलने लगी. टिक टॉक पर युवराज के डांस मूव्स के लाखों फैन्स हैं. हालंकि इस वीडियो को सबसे पहले युवराज के किसी फैन्स ने ट्विटर पर शेयर किया था जिसमें उन्होंने इस डांसर के कुछ वीडियोज को एक साथ कम्पाइल करके पेश किया था.

Watch till end. Last video made me compile his videos. Please make him famous 🙏🏻@iHrithik @PDdancing pic.twitter.com/MJvBqUFLX5 — Shash (@pokershash) January 12, 2020

इस यूजर ने वीडियो को ट्वीट करते समय ऋतिक रोशन और रेमो डी सूजा को टैग भी किया था और यह लिखा था कि ‘प्लीज इसे फेमस कर दो’.