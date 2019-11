नई दिल्ली: सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में आम से खास होना बहुत आसान हो गया है. एक रात में आपकी जिंदगी बदल जाती है. अगर आपके अंदर कोई हुनर है और उसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है सोशल मीडिया. हालही में इंटरनेट पर एक कम उम्र की लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने हाथों से एक अजीबो गरीब ट्रिक करती हुई नजर आ रही है. इस लड़की का नाम तोरी परेनो है और ये अब सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी बन चुकी हैं. इस वीडियो में तोरी अपनी एक हथेली से दूसरी हथेली को बाहर निकालती हुई दिख रही हैं. सबसे पहले यह वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किया गया फिर ट्विटर पर पोस्ट करते ही इस वीडियो की पहुंच और ज्यादा हो गई.

तोरी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, “आज रात के लिए आप सब के लिए ये है कुछ ट्रिपि सी चीज”.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri

— LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019