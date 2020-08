Transgender Doctor: एक ओर जहां कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है वहीं डॉक्टर्स अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को ठीक कर रहे हैं. उनकी जिंदगी बचा रहे हैं, इसीलिए लोग इन्हें कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं. ऐसी ही एक डॉक्टर हैं बियोंसी लैशराम. बियोंसी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. Also Read - भारत में 2.70 प्रतिशत कोरोना मरीज ऑक्सीजन पर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- रूस की वैक्सीन को लेकर बात कर रहे हैं दोनों देश

बियोंसी, नॉर्थ-ईस्‍ट की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्‍टर हैं. वे कहती हैं कि बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था. लोगों की सेवा करना चाहती थीं.

अब उनका सपना पूरा हो गया है. वे जी-जान से कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटी हैं. लोग उनकी तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं.

देखें-

I did not face any discrimination in my medical school. They accepted and supported me. I wanted to be in this profession from the very beginning of my life: Beoncy Laishram, first transgender doctor of the northeast. https://t.co/XPAtybzrgu pic.twitter.com/cWR7CT3vYE

