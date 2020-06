Viral Video: झारखंड के भाई-बहन का डांस वीडियो इन दिनों खूब धमाल मचा रहा है. आलम ये है कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज इनका वीडियो शेयर कर रहे हैं. दोनों रातोंरात स्टार बन गए हैं. Also Read - Viral Video: सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य का वीडियो, तब्लीगी जमातियों को कहा था टेरेरिस्ट!

ये परिवार झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के कुसमाटांड़ गांव का निवासी है. एक दिन भाई-बहन ने मिलकर टिकटॉक पर डांस वीडियो बनाया और शेयर कर दिया. फिर क्या था, करोड़ों लोगों ने इसे अब तक देखा है. 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं इनके पास. Also Read - झारखंड में ‘अनलॉक-1’: सख्‍त नियमों के साथ मिलीं ये छूट, इन बातों का रखना होगा ध्‍यान

इस डांस वीडियो को बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनी माथुर ने शेयर किया- Also Read - 12 साल की बच्‍ची ने बचत के पैसों से प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट से झारखंड भेजने का किया इंतजाम

Yes! This is what I needed to see this morning!! So much love to everyone who is trying to stay positive through 2020. https://t.co/dhbEoDGh6Z

— Mini Mathur (@minimathur) June 1, 2020