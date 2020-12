#Aliens: आपने अब तक ऐसा फिल्मों में ही देखा होगा कि एलियंस (Aliens) धरती पर हमारे बीच रह रहे हैं और हमें पता ही नहीं. पर अब इस बात की आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं. Also Read - 2020 in one word: ट्विटर ने लोगों से पूछा साल 2020 के लिए एक शब्द, लोगों ने दिए ऐसे मजेदार कमेंट्स

इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के पूर्व प्रमुख हाइम इशेद ने कहा है कि एलियंस हमारे-आपके बीच मौजूद हैं. धरती पर छिपे हैं. Also Read - Trending: ट्विटर पर छाया Fabulous Lives of Bollywood Wives, लोग बोले- गोली मार दो हमें...

ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात हो रही है. लोग अजीबोगरीब कमेंट्स दे रहे हैं. ट्विटर पर #Aliens ट्रेंड कर रहा है. Also Read - 5 स्टार होटल के थे शेफ, नौकरी गई तो सड़क किनारे बेचने लगे बिरयानी, तस्वीरें Viral

देखें फनी कमेंट्स-

Now get ready for Hritik Roshan’s “Caller tune” next year..!! #HrithikRoshan #Aliens pic.twitter.com/eAyrEliHjG

— (@iamansinghh) December 9, 2020