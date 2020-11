दुनिया भर में लोग कोरोनावायरस (Coronavirus) वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई बड़ी दवा कंपनियां होड़ में हैं कि वे वैक्सीन को जल्द से जल्द लॉन्च कर दें. Also Read - Oxford University COVID-19 Vaccine News Update: बुजुर्गों पर शानदार असर कर रहा यह टीका, भारतीय कंपनी कर रही उत्पादन

यही नहीं, ये कंपिनयां बता रही हैं कि उनकी वैक्सीन कितनी असरकारक है. कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उनकी वैक्सीन 90 प्रतिशत से अधिक इफेक्टिव है. जो भी हो, इस बीच लोगों ने सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीन को लेकर मीम्स और जोक्स शेयर करने शुरू कर दिए हैं. Also Read - COVID Vaccine Will Available Soon: स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान- जल्द आने वाली है कोरोना वैक्सीन, पहले इन्हें दी जाएगी

लोग ऐसे-ऐसे मीम्स शेयर कर रहे हैं जिन्हें पढ़कर आप हंसे बिना नहीं रह सकते. Also Read - Pfizer Vaccine: कोरोनावारस पर 95% तक असरदार है Pfizer Covid-19 Vaccine, जानें भारत में कब तक आ सकती है वैक्सीन

देखें-

Pfizer: Our vaccine is 95% effective

Moderna: Our vaccine is 94% effective

Almost there … hang on … pic.twitter.com/PsouRivm9l

— INJESTERS (@rockyandmayur) November 18, 2020