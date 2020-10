Viral Video: लोग ना जाने क्या-क्या ऐक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं. ये वीडियो वायरल भी हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़की होंठो पर मेहंदी लगाती दिख रही है. Also Read - Viral Video: 5 साल की बच्ची को ड्रम बजाते देख बड़े-बड़े म्यूजिशियन हैरान, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, वीडियो में जो लड़की दिख रही है वह एक ब्यूटी ब्लॉगर है. शिकागो में रहती है. नाम है ब्रियानाह क्रिश्चनसन. उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर शेयर किया.

इस वीडियो में वो अपने होठों पर मेहंदी लगाती दिखी. इसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए.

ये वीडियो वायरल होने लगा. लोगों ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसमें लड़की अपने होंठो को लिपिस्टक की बजाय मेहंदी से रंग रही है.

वीडियो में लड़की ने ब्रश से होंठो पर मेहंदी लगाई. पर जब उसने एक घंटे के बाद होंठो से मेहंदी उतारी तो उसके होंठ नारंगी हो गए थे.

देखें वीडियो-

DID THIS MF PUT HENNA IN THE LIPS?????? IM GONNA SCREAM pic.twitter.com/VFvZZLDWNS

— ash. skz lomls (@skzologic) October 25, 2020