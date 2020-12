Trending: लग्जरी ब्रैंड्स के हर प्रोडक्ट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होती हैं. इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते ही ट्रेंड में आ जाते हैं. या ट्रेंड सेटर बन जाते हैं. Also Read - Viral: IPS अधिकारी ने छात्रों को नोट्स देने की पेशकश की तो पगलाए लोग, हजारों लग गए कतार में...

पर, कई बार फैशन को लेकर ऐक्स्पेरिमेंट्स इन पर ही भारी पड़ जाते हैं. ऐसा ही हाल में हुआ इटैलियन फैशन ब्रांड लेबल गुच्ची (Gucci) के साथ.

Also Read - Viral: बेटियों की खूबसूरती बनी मुसीबत, लोगों ने मां को किया ट्रोल, कहा- पैसों के लिए बच्चियों से...

दरअसल, गुच्ची ने एक चश्मा लॉन्च किया है. ये चश्मा इसलिए लोगों की चर्चा का विषय बन गया क्योंकि इसका डिजाइन उल्टा है. यानी देखने में लगता है मानो चश्मा उल्टा लगा रखा है.

चश्मे के डिजाइन से भी ज्यादा चर्चा में है इसकी कीमत. कंपनी ने चश्मे की कीमत रखी है 470 पाउंड. यानी करीब 46 हजार रुपये.

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस चश्मे के डिजाइन और कीमत को लेकर कंपनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. लोग इसे ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ बता रहे हैं.

“inverted cat eye sunglasses” my arse. call this, “taarak mehta ka ooltah chashmah”. @gucci give credits to the original gangsta. 👀 pic.twitter.com/LhMVR0hr6r — niamat d. (@niahahaoopsie) December 15, 2020

#Gucci is selling inverted sunglasses aka “Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah” for ₹55672 !!! Really @AsitKumarrModi sir,

you should’ve copyrighted it 🙃👓 pic.twitter.com/1qU7aqvze6 — Shivasis Mohanty (@ImShivasis) December 13, 2020