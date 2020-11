Metro Train Derailed Viral Video: आपने फिल्मों में देखा होगा कि ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाएं और ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाए. अंत में कोई सुपरहीरो उसे नीचे गिरने से बचा ले. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो मेट्रो टेन का है. Also Read - धमकी, कुटाई और मर्डर कराने का विज्ञापन किया जारी, गुंडई की रेट लिस्ट Viral, देख लोग हैरान...

वीडियो में मेट्रो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली दिख रही है और डॉलफिन के आकार के एक पिलर पर टिकी है. ये देख लोग हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा.

ये देख समझ में आ रहा है कि ट्रेन का डिब्बा नीचे गिरने से बाल-बाल बचा है. वीडियो ही नहीं इस हादसे की तस्वीरें भी लोग शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर बता रहे हैं कि मेट्रो पिलर के साथ ही व्हेल की आकृति के पिलर में डिब्बा फंस गया और इसलिए नीचे गिरने से बच गया.

देखें वीडियोज, फोटोज-

Afgelopen nacht vond er bij metrostation De Akkers in Spijkenisse een bizar ongeval plaats met een metrostel. Bekijk hieronder de beelden en het interview met de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo’n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y

— Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020