PUBG Mobile India Latest News: PUBG Mobile India भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है, पर लोगों से अब और इंतजार नहीं हो रहा है. इस गेम के लिए लोगों की दीवानगी ऐसी है कि वे जल्द से जल्द इस गेम को अपने फोन पर पाना चाहते हैं. यही वजह है कि लोगों ने ट्विटर पर सवालों की बाढ़ सी ला दी है. लोग हर हाल में ये जान लेना चाहते हैं कि आखिर कब वे इस गेम को फिर से खेल सकेंगे.

ये गेम कब तक भारत में लॉन्च होगा, कौन इसे खेल सकेगा, इसके फीचर्स क्या होंगे, इसे कौन लॉन्च कर रहा है…जैसे कई सवाल लोगों के दिमाग में हैं. यही वजह है किसी एक व्यक्ति के पबजी पर पोस्ट करते ही उसके पीछे कमेंट्स और रि-पोस्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है.

देखें सोशल मीडिया पर पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर क्रेज-

@PUBGMOBILE : We will launch PUBG MOBILE INDIA version for Indians. Le me and my friends be like : pic.twitter.com/vTWdZpRPMP — JuGAL (@JugalKhanchi) November 21, 2020

Pubg Mobile to be out soon again in india* pic.twitter.com/Y2J3ASMm8k — Mr Sardar❤️ (@sidhu_de_memes) November 24, 2020

After getting to know that PUBG is coming back in the form of PUBG Mobile India. pic.twitter.com/3OcQcyEVQz — Eliot Typahine (@typahine) November 24, 2020

Pubg mobile is all set to coming back in India. *Le other games:- pic.twitter.com/tG80JMhKnf — ♡ ⁷(Ahsan /Nida🖤🎂) (@_crazy_dude) November 24, 2020

Waiting for pubg mobile india 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/srjodCPtdS — Narendra Mahto (@NarendraMahto19) November 25, 2020

The Biggest Question is Where is PUBG Mobile India?@PUBGMOBILE Don’t Skip this Question😂 — Techno Ruhez (@AmreliaRuhez) November 23, 2020

गौरतलब है कि ये खबरें लगातार आ रही हैं कि PUBG Corporation भारत में PUBG Mobile India को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका है.