#YouTubeDOWN Mems: सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के डाउन होते ही ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है. एक बार फिर ऐसा ही हुआ है जब गुरुवार सुबह यूट्यूब डाउन हो गया. Also Read - धमकी, कुटाई और मर्डर कराने का विज्ञापन किया जारी, गुंडई की रेट लिस्ट Viral, देख लोग हैरान...

भारत समेत कई जगहों पर उपयोगकर्ता लोडिंग में आ रही समस्याओं के कारण वीडियो देखने में असमर्थ थे. डाउनडिटेक्टर वेबसाइट ने दर्शाया कि यूट्यूब के उपयोगकर्ताओं को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. Also Read - OMG! पटरी से उतरी, पिलर को तोड़ स्टेशन से बाहर निकली मेट्रो ट्रेन, देखें Viral Video

यह समस्या बड़ी और व्यापक थी और ट्विटर के जरिये कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि उनका यूट्यूब काम नहीं कर रहा था. गूगल टीवी के जरिए यूट्यूब टीवी, फिल्में और टीवी शो खरीदने वाले लोगों को भी इस समस्या से दो-चार होना पड़ा. Also Read - US Election 2020: आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है 'पनीर टिक्का', जानिए वजह

जब लोगों ने ट्वीट करने शुरू किए तो ये कुछ ही देर में ट्रेंड करने लगा. फिर क्या था, मीम्स भी शेयर किए जाने लगे. ये मीम्स हमेशा की तरह ऐसे थे जिन्हें देखकर आप हंसे बिना नहीं रहे सकते.

देखें-

#YouTubeDOWN Me being bored YouTube starts working It stop after 5 seconds pic.twitter.com/yI8v6qHdXk — The Kitty Legends (@LegendsKitty) November 12, 2020

#YouTubeDOWN everyone going back to youtube and leaving twitter since YouTube back up 😂 pic.twitter.com/U8SVdLIutB — follow for follow? (@mmiicckkeeyyy1) November 12, 2020

Me deleting and reinstalling YouTube 5 times jus to find out it’s down #YouTubeDOWN pic.twitter.com/o2EOJgdoNW — Aesthetic words🖌️ (@medico_writes) November 12, 2020

बता दें कि ये समस्या करीब एक घंटे तक बनी रही. जिसके बाद यूट्यूब ने कहा, “..और हम वापस आ गए हैं- रुकावट के लिए हमें बहुत खेद है. सभी उपकरणों और यूट्यूब सेवाओं में आ रही समस्या को दूर कर दिया गया है. धैर्य रखने के लिए धन्यवाद.”