Trending On Twitter: फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स (Fabulous Lives of Bollywood Wives) ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. नेटफ्लिक्स की ये सीरीज बॉलीवुड स्टार की पत्नियों के लैविश लाइफस्टाइल को दर्शाती है. Also Read - सोहेल खान और सीमा खान नहीं रहते हैं एक दूसरे के साथ? ट्विटर पर लोगों ने पति-पत्नी पर उठाए सवाल

करण जौहर की ये सीरीज 27 नवंबर को प्रदर्शित की गई थी. शुरुआती एपिसोड्स के बाद ही लोगों ने इस सीरीज को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है. Also Read - Fabulous Lives Of Bollywood Wives Review: नेटफ्लिक्स पर आया 'फेब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' का पहला सीजन, ट्विटर पर ऐसा है लोगों का रिएक्शन

एपिसोड के बाद कुछ इसे अच्छा बता रहे हैं तो कई इसकी आलोचना कर रहे हैं. जो भी हो, ट्विटर पर ये सीरीज ट्रेंड कर रही है. Also Read - दूसरी महिला के साथ बिस्तर में था पति, पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर वो किया जिसने सुना कांप गया...

देखें कमेंट्स-

Watched a very insightful documentary on Netflix and then I switched to Fabulous lives of the Bollywood wives because life is all about balance. The show is scripted AF but good to binge watch.

— Gia kashyap (@Giasaysthat) November 29, 2020