Pets in China Wear Face Masks Amid Coronavirus Crisis: चीन में कोरोना वायरस (Coronavirus/COVID-19) की वजह से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. इस वायरस के चपेट में आए हजारों लोगों का इलाज भी चल रहा है. वायरस न महामारी का रूप ले लिया है. ऐसे में कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में चीन में रह रहे लोगों व वुहान में कैद लोग अपनी तस्वीरो को शेयर कर रहे हैं. ऐसे में कुछ तस्वीरें हमें सोशल मीडिया पर मिलीं. इन तस्वीरों को देखकर आप चीन में चल रहे मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की जा रहीं ये तस्वीरें पालतू जानवरों की हैं. इन जानवरों में कुत्ते और बिल्ली शामिल हैं. लोग पालतू जानवरों को वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय अपना रहे हैं. हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पालतू जानवरों को वायरस से संक्रमित किया जा सकता है.

EVEN A DOG IS WEARING A FACE MASK DUE TO THE CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA pic.twitter.com/UEtYa7ICFP

Spotted near my house today on my dash to the supermarket. (I guess you can never be too careful 😷) #coronaviruschina pic.twitter.com/zMkW8xzl2d

— Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 9, 2020