Diwali 2020 Memes: दिवाली का उत्सव पूरे देश में जोरशोर से मनाया जाता है. ये ऐसा त्योहार है जिसे सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं. दिवाली पर एक कॉमन बात जो हर घर में होती है वो है उत्सव से पहले की साफ-सफाई. जी हां, गरीब हो या अमीर, सफाई दिवाली का अभिन्न अंग है.

इस साल 14 नवंबर को दिवाली है. दशहरे के बाद अमूमन दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. अब जैसे-जैसे उत्सव नजदीक आ रहा है, घरों में सफाई का काम शुरू हो गया है.

अब भला सोशल मीडिया इससे कहां अछूता रहता. यही वजह है कि ट्वविटर पर दिवाली की सफाई पर अभी से मीम्स वायरल होना शुरू हो गए हैं.

इस टॉपिक पर लोग ऐसे-ऐसे मजेदार कमेंट्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं कि आप अपना पेट पकड़कर हंसेंगे.

Moms definitely know how to take contribution for Diwali ki safai,

It’s Sunday & I’m finished 😭😭😥

So tired🙁 — Choti Sarrdaarni FC 💫 (@meesh_0304) October 25, 2020

#HighOnMX

My mom asking me to help her in Diwali ki Safai.

Me (who has been doing this during whole lockdown period): pic.twitter.com/sy6eVwK4OL — lady_memer13 (@ahseerhS) October 22, 2020

peacefully reading newspaper in the morning. Mom :- Aaj Diwali ki safai krwani hai. Me :- pic.twitter.com/aN1H4Y56AL — || ठंडा-PAY-जल || (@oreoganesh) October 21, 2020

When mom/dad wakes you up for “Diwali ki saaf safai ” in the morning. pic.twitter.com/tBrEaQtmyW — आयुष 👹 (@Most_Savage_Guy) October 22, 2020

When mom says she’ll give jalebi fafda only if you help her in diwali ki safai – pic.twitter.com/ULiTDiT9Qp — jethiya (@kunalgt) October 25, 2020

No one My Mom during Diwali ki safai:- pic.twitter.com/ZJLWcJNmqL — MainKiyaanJi👄 (@shalusterr) October 19, 2020

Diwali ki safai ki wajah se cockroaches Rahneke liye kaha jayenge uskeliye meeting bulai hai. pic.twitter.com/9PFTstSXGE — Priyanshu karia (@PriyanshuKaria7) October 19, 2020

दरअसल, लोगों के लिए ये मीम्स एंटरटेनमेंट बन गए हैं. वे इनके जरिए खूब मजे ले रहे हैं. जो भी हो, त्योहारों के इस मौसम में लोगों के चेहरे पर खुशी बने रहे, इससे बेहतर और क्या होगा.