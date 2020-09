Trump Nomination For Nobel Peace: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है. ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. Also Read - डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित, UAE-इजराइल के बीच समझौता कराने पर मिल रही तारीफ़

लोगों ने इस खबर पर मजेदार कमेंट्स देना शुरू कर दिया. व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से दी गई इस जानकारी के बाद कमेंट्स की बाढ़ लग गई.

इनमें से ज्यादातर कमेंट्स ऐसे थे, जिनसे ये समझ आया कि लोगों को ये खबर जमी नहीं.

देखें-

I think I may vomit… @POTUS @RealDonaldTrump is SO unworthy of this acknowledgment and if it comes to bear, I will have lost complete and utter faith in that Nobel awards process. #SadDay pic.twitter.com/irI5iJEIFR

— John Shiffler 🏳️‍🌈🌊🌊🌊 (@johnshifflerlv) September 9, 2020