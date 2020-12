2020 in one word: साल 2020 जाने वाला है. हर साल की तरह इस साल के अंत में भी लोग साल की खट्टी-मीठी यादों में हैं. इस बीच माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लोगों से सवाल पूछा है कि वह साल 2020 को एक शब्द दें. यानी अपने सभी अनुभवों को एक शब्द दें. Also Read - #DharampalGulati: मसालों के किंग को नम आंखों से लोग दे रहे श्रद्धांजलि, बोले- साल 2020 जाते-जाते...

कई लोगों ने ये भी लिखा कि इस साल को एक शब्द में लिख पाना मुमकिन नहीं.

यूट्यूब ने भी इस पर कमेंट किया. लिख दिया, अनसब्सक्राइब.

दरअसल, इस साल कोरोना महामारी आने से दुनिया भर के लोगों की जिंदगी मानो चौपट ही हो गई.

कई लोगों ने अपनों को खो दिया.

One word is not enough to describe it.I am glad that 2020 will be over soon and never come back. We will not forget the year 2020 but will definitely miss it. pic.twitter.com/0ifUTlKivK

— 🇹🇷 🇦🇿Hacer (@new_hacer) December 4, 2020