इंदौर: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में हर साल पांच दिवसीय दीपोत्सव की धार्मिक परंपरा से जुड़े हिंगोट युद्ध कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन ये परंपरा अभी रोकी नहीं जा सकी है. मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दिवाली के दूसरे दिन धार्मिक परंपरा से जुड़े हिंगोट युद्ध में सोमवार रात लगभग 40 लोग घायल हो गए. हिंगोट युद्ध में हर साल कई लोग घायल हो जाते हैं और इस पारंपरिक आयोजन में कुछ घायलों की मौत भी हो चुकी है.

इस पारंपरिक जंग के आयोजकों में शामिल एक व्यक्ति ने मंगलवार बताया कि इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा कस्बे में हिंगोट युद्ध के दौरान करीब 40 लोग मामूली रूप से घायल हुए. इनमें से ज्यादातर “योद्धा” घायल होने के बाद घर लौट गए.

हिंगोट आंवले के आकार वाला एक जंगली फल है. गूदा निकालकर इस फल को खोखला कर लिया जाता है. फिर हिंगोट को सुखाकर इसमें खास तरीके से बारूद भरा जाता है. नतीजतन आग लगाते ही यह रॉकेट जैसे पटाखे की तरह बेहद तेज गति से छूटता है और लंबी दूरी तय करता है. गौतमपुरा कस्बे में दीपावली के अगले दिन यानी विक्रम संवत की कार्तिक शुक्ल प्रथमा को हिंगोट युद्ध की धार्मिक परंपरा निभाई जाती है.

#WATCH Madhya Pradesh: People participate in Hingot war, where two groups hurl burning ‘hingots’ at each other, a day after Diwali as part of tradition at Gautampura in Depalpur tehsil, Indore. (28.10) pic.twitter.com/p07nYKpYf6

