Pythons Viral Video: अजगरों को देख कोई भी डर जाए. इतने विशाल और खतरनाक दिखने वाले अजगर एक खेत में मिले. एक नहीं दो अजगर. फिर क्या था, हड़कंप मच गया. आनन-फानन में गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी.

घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी की है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने दोनों खतरनाक अजगरों का रेस्क्यू किया. अब इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

वीडियों में साफ तौर पर दिख रहा है कि वन विभाग का कर्मचारी करीबन 15 फीट लंबे अजगर को पकड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं.

देखें-

#WATCH Uttarakhand: Two pythons rescued from Gaulapar area in Haldwani yesterday by Forest Department’s Quick Response Team. pic.twitter.com/0bwQmeX3ZK

— ANI (@ANI) August 25, 2020