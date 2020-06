नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के झांसी (Jhansi) जिले का एक पार्क इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस पार्क का एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएं. जिस किसी ने भी इस पार्क का वीडियो देखा, हैरान रह गया. दरअसल, पार्क में आधी रात जिमिंग मशीन (Ghost Gyming in Jhansi) के खुद बा खुद चलने का वीडियो सामने आया है. जहां पार्क में ना तो कोई शख्स मौजूद था और ना ही मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, उसके बाद भी मशीनें खुद ही चल रही थीं. ऐसे में किसी ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. Also Read - Video: केरल के बाद अब छ्त्तीसगढ़ में हथिनी की मौत, लाश को घेर कर बैठा हाथियों का झुंड, वन विभाग के फूले हाथ-पैर

जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जब यह नजारा देखा तो हैरान रह गई. पुलिस को भी समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है. जब, कोई मशीनों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा, तो ये चल कैसे रही हैं. वायरल वीडियो में जिस पार्क का जिक्र किया गया है, उसका नाम कांशीराम पार्क है. जहां लोगों की एक्सरसाइज के लिए कुछ मशीने लगाई गई हैं. और इन्हें के खुद ब खुद चलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. किसी को समझ नहीं आ रहा कि, यह आखिर कैसे हो रहा है.

Fitness freak ghost 👻?@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) June 12, 2020