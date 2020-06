Viral Video: सोशल मीड‍िया पर एक वीड‍ियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीड‍ियो में एक लड़का जमीन पर हैरान-परेशन बैठा है, एक आदमी उसे बोतल में कुछ पीने को देता है और वो उसे ऐसे पीता है जैसे उसे ये करने को बाध्‍य क‍िया जा रहा हो. Also Read - मिसाल: पशुपतिनाथ मंदिर में बिना छुए बजती है घंटी, नाहरू खान ने क‍िया कमाल, देखें Video

बताया जा रहा है क‍ि ये वीड‍ियो राजस्‍थान के स‍िरोही जिले का है. मानवता को ताक पर रखते हुए यहां एक गांव में कालूराम (24) नामक एक युवक को भारी भीड़ के सामने जबरन मूत्र पिलाया गया है. Also Read - CM शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वायरल वीडियो, दिग्विजय के खिलाफ कई धाराओं के तहत FIR दर्ज

अधिकारियों ने बताया है कि कथित तौर पर एक विवाहित महिला के साथ संबंध रखने के कारण ग्रामीणों ने दंड के तौर पर ऐसा किया. घटना सोमवार की है. Also Read - Unbelievable: झांसी के इस पार्क में 'भूत' करते हैं एक्सरसाइज, यकीन नहीं तो देखें ये Viral Video, पुलिस के भी उड़े होश

Shameful!!!

Young boy was forced to drink urine by mob with abusing. It’s from #Rajasthan District Sirohi,Jawaal block, under police station Barloot.

Please arrest culprits@ashokgehlot51 @INCRajasthan @RajCMO @PoliceRajasthan @ashokgehlot51 @SachinPilot pic.twitter.com/fpKo1N2vpc

— 🇮🇳नफरत मिटाओ_देश बचाओ🇮🇳#BanEVM (@Aaapwala) June 16, 2020