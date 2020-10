देश भर में उत्सव का माहौल है. लोग त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं. ऑनलाइन भी सेल चल रही हैं. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेसेज ने लोगों को कई आकर्षक ऑफर दिए हैं. पर हर साल ऐसा होता है कि ऑनलाइन खरीदारी के बाद लोग धोखाधड़ी की शिकायत करते हैं. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है. Also Read - ट्रेन के दरवाजे में फंसा महिला का पैर, सैकड़ों लोगों ने मिलकर हिला दी ट्रेन, देखें जबरदस्त Video

मामला है भव्य शर्मा का. उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगताया है कि उन्हें फेक प्रोडक्ट मिला. दरअसल उन्होंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 11 प्रो ऑर्डर किया था. पर उन्हें जो प्रोडक्ट मिला, उनके अनुसार वह नकली है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आईफोन की कॉपी है.

वीडियो में उन्होंने विस्तार से बताया है कि उन्हें ये क्यों लगता है कि जो आईफोन 11 प्रो उन्हें डिलीवर किया गया, वो असली नहीं है. उन्होंने फोन की यूएसबी केबल, एयर बबल्स, फोन के ऐप्स आदि पर सवाल उठाए हैं.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, @Flipkart

After saving up money for almost 4 months I saved up to buy a new iphone during this #bigbillionday sale by Flipkart

Unfortunately I received a completely fake Chinese android phone from them.

Tried for past 2 hours to reach #flipkart I am yet to have any communication

https://t.co/X3ZuOb8Jfz How to check if your iPhone is fake — bhavye sharma (@bhavyesharma1) October 20, 2020

उनके अनुसार, जब उन्होंने फोन का कैमर ऐप ऑन किया तो फोन पर जूम हो ही नहीं रहा. साथ ही मैप्स ऐप ओपन करने पर ये गूगल मैप्स ओपन कर रहा है जबकि इसे ऐपल ऐप्स ओपन करना चाहिए था.