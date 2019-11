नई दिल्ली: अक्सर समुद्री जीवों को इंसानों के साथ खेलता हुआ आपने देखा होगा. इंसानों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने के मामले में डॉलफिन और बेलुगा व्हेल का नाम सबसे उपर आता है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में एक सफेद रंग बेलुगा व्हेल समुद्र में इंसानों के साथ खेलती दिख रही है. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और इसपर रिएक्ट भी कर रहे है.

VIDEO: जहाज की खिड़की के बाहर दिख रही चीज आखिर है क्या, एलियन शिप या और कुछ

आपको बता दें इस वीडियों में कुछ लोग एक नांव पर सवार हैं. जिसमें एक बेलुगा व्हेल ने उनके साथ खेलती नजर आ रही है. इस दौरान नांव पर सवार लोग समुद्र में गेंद फेकते हैं और व्हेल बार-बार उस गेंद को लाकर नाव सवार लोगों को दे देती है. वीडियो को आर्कटिक पोल के पास फिल्माया गया है. रग्बी प्रशंसकों के एक समूह ने बेलुगा व्हेल के साथ खेलने के लिए रग्बी बॉल का इस्तेमाल किया. इस वीडियो को अबतक 5.36 मिलियन लोग देख चुके हैं.

SA coaches getting hired all over the place. pic.twitter.com/Y6KP18DVFz

— Zelím Nel (@Zels77) November 7, 2019