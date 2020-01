नई दिल्ली : कुत्ते नन्हें बच्चे को रेस्क्यू करने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो कैलीफोर्निया (California) का है, जहां एक छोटे पपी का सिर स्पेयर टायर (spare tire) के बीच फंस गया, जिसकी वजह से पपी(Puppy) परेशान होकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वह टायर से अपना सिर बाहर नहीं निकाल पाया. जिसके कुछ देर बाद कुत्ते के गले में सूजन आने लगी. वहीं कुत्ते के स्पेयर टायर के बीच फंसे होने की सूचना मिलने पर फायरफाइटर्स (firefighters) मौके पर पहुंचे और कुत्ते को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया.

रिवरसाइड काउंटी के अधिकारियों ने घटना की सूचना देते हुए बताया कि कुत्ते का यह बच्चा केवल 3 महीने का था और उसका गला स्पेयर टायर के बीचों-बीच फंसा था. ऐसे में फायरफाइटर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, कुत्ते के बच्चे को सही सलामत उस टायर के बीच से बाहर निकालना, क्योंकि उसके गले में सूजन आ चुकी थी, जिसके चलते उसका सिर टायर में फंस चुका था. वहीं वह काफी परेशान भी हो गया था, जिसकी वजह से उसका सिर निकालने में काफी परेशानी हो रही थी.

Breaking news: we are doing all we can to assist this pup. She got herself stuck in this spare tire in #Coachella. We oiled her up, but her neck is swollen. She is now sedated — and our friends with fire department en route. #WheeliePup #RivCoNOW #PuppyPredicament pic.twitter.com/8LB2dlFvtN

— RivCO animalSERVICES (@helpinRIVcoPETS) January 23, 2020