यूं तो सोशल मीडिया पर कई हैरान करने वाले वीडियोज शेयर किए जाते हैं. पर इनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें देख आप दांतों तले ऊंगलियां दबा लेंगे. ये वीडियो धार्मिक मान्यता से जुड़ा है.

वीडियो पोस्ट में दावा किया गया है कि ये मथुरा का है. गोवर्धन पूजा के बाद का. वीडियो LP ಕನ್ನಡಿಗ नामक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.

वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है,

In mathura after govardhan Puja, there is gaaygauhari unsavoury.

Where people who have wished and who believe, they lie down on the roads where the cows will walk past in the morning.

The cows walk over them.

Till today no one has been injured. Unbelievable.

कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो मथुरा में गोवर्धन पूजा के बाद की जाने वाली रस्म का है, जिसे गायगौहरी कहा जाता है. इसमें लोग सड़क पर पेट के बल लेट जाते हैं और उन पर से गाय का झुंड निकलता है. मान्यता है कि ऐसा करने वाले की हर मनचाही मुराद पूरी होती है.

देखें पोस्ट-

— LP ಕನ್ನಡಿಗ (@LP85051804) November 25, 2020