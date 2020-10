#BabaKaDhaba: सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा आप इन दिनों ‘बाबा का ढाबा’ से लगा सकते हैं. दरअसल, ये एक ट्वीट है, जिसे वसुंधरा शर्मा ने सबसे पहले शेयर किया. चंद घंटों में ये वायरल हो गया. इस ट्वीट में एक बुजुर्ग दंपत्ति दिख रहे थे. जिसमें से बुजुर्ग बाबा रो रहे थे, क्योंकि ग्राहकों के ना आने से उनका छोटा सा ढाबा चल नहीं रहा था. Also Read - Viral: इंडिगो की फ्लाइट में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, खुशी से झूम उठा केबिन क्रू, देखें Photos, Videos

यही ढाबा उनकी आमदनी का एकमात्र जरिया है. ऐसे में बाबा के आंसू देखकर पूरा सोशल मीडिया परेशान हो उठा. फिर क्या था, आम आदमी हो या सेलिब्रिटीज, हर कोई बाबा की मदद के लिए आगे आ गया. Also Read - समुद्र किनारे नोरा फतेही ने मिस्ट्री मैन के साथ किया लचक-लचक कर डांस, फैंस बोले- जंगल...

सबसे पहले देखें ट्विटर पर वायरल ये वीडियो- Also Read - What Is Online Harassment: 58 फीसदी लड़कियों ने छोड़ा सोशल मीडिया, आखिर क्या है ऑनलाइन उत्पीड़न...

This video completely broke my heart. Dilli waalon please please go eat at बाबा का ढाबा in Malviya Nagar if you get a chance 😢💔 #SupportLocal pic.twitter.com/5B6yEh3k2H — Vasundhara Tankha Sharma (@VasundharaTankh) October 7, 2020

अब इन बुजुर्गों की मदद करने के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाये हैं, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं.

.@RICHA_LAKHERA .@VasundharaTankh .@sohitmishra99 .@sakshijoshii .@RifatJawaid .@ShonakshiC .@TheDeshBhakt Visited “Baba Ka Dhaba” n hv done d needful to bring SMILE on their faces as promised. Will take care of them n I am starting a drive 2 take care of similarly placed people. pic.twitter.com/S9A94AmJxK — Adv. Somnath Bharti (@attorneybharti) October 8, 2020

Hi could you please dm me details. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) October 7, 2020

Do visit if you are in Delhi! 🙏🙏 बाबा का ढाबा

Block B, Shivalik Colony, Opposite Hanuman Mandir, Malviya Nagar, South Delhi. #SupportLocal #BabaKaDhaba https://t.co/yEfZPx3YAG — Randeep Hooda (@RandeepHooda) October 8, 2020

Spread the word around. Wipe his tears #BabaKaDhaba https://t.co/BE9cXGEnSs — RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) October 8, 2020