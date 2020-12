Viral Dance Video: अगर किसी बेजान पार्टी में जान फूंकनी हो तो बस पंजाबी गाने लगा दो, फिर देखो हर कोई झूमने को मजबूर हो ही जाता है. पर पंजाबी गाने पर विदेशियों का भांगड़ा इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो द बेसमेंट गैंग का है. Also Read - Viral Video: पंजाबी गाने पर रावण का धांसू भांगड़ा, देखकर नाच उठेंगे आप...

टिकटॉक का ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि अब इसे लोग दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जमकर शेयर कर रहे हैं. करें भी क्यों ना, ये वीडियो है ही इतना जबरदस्त.

वीडियो में जो डांस ग्रुप भांगड़ा करता दिख रहा है उसका नाम है द बेसमेंट गैंग. ये ग्रुप टिकटॉक पर बेहद हिट है. इनके 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं.

ये ग्रुप तनु वेड्स मनु फिल्म के गाने कदि साड्डी गली मुड़के भी आया करो…पर डांस कर रहे हैं. ट्विटर पर ये वीडियो IamAparna ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Absolute Swag .. the ease with which they move !!

देखें वीडियो-

ट्विटर पर अब तक इस वीडियो को 12.7k व्यूज मिल चुके हैं.

इस वीडियो में दिख रहे बेसमेंट गैंग में कदीम हेमिंग्स, नथेनियल जेम्स और निकोलस मेकडॉनल्ड दिखाई दे रहे हैं. इनके हर वीडियो को टिकटॉक पर 200 मिलियन से अधिक व्यूज मिलते हैं.