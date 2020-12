Ghost Video: भूत (Bhoot) के कितने वीडियो (Video) आपने आज तक देखे हैं? आप सोच रहे होंगे कि भूत तो कैमरे में कैद होते ही नहीं, भूतिया फिल्मों (Horror Movies) में तो यही दिखाई जाता है. पर ताजा वायरल वीडियो (Viral Video) को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी. दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में पैरानॉर्मल (Paranormal) यानी भूतिया एक्टिवटी होती दिख रही है. Also Read - Viral: सर्जन सिर से ट्यूमर निकालता रहा, 9 साल की सौम्या अपने ऑपरेशन के बीच पियानो बजाती रही, ऐसा कैसे हुआ?

वायरल वीडियो में एक सड़क को पार करती परछाई दिख रही है. ट्रैफिक के बीच से ये परछाई गुजर जाती है. ट्रक, कार, बाइक को पार कर जाती है. बिल्कुल उसी तरह जैसा अक्सर फिल्मों में होता है. Also Read - Viral Video: व्हाइट हाउस के अंदर बेधड़क घूम रही थी लोमड़ी, तस्वीरें-वीडियो वायरल

पूरे वीडियो के दौरान इस परछाई को कोई चोट नहीं आती. कई गाड़‍ियों के आरपार से ये परछाई गुजरती है, लेकिन मानो इसे कुछ हो ही नहीं सकता. Also Read - टाइगर श्रॉफ ने 10 फीट ऊंची मारी बैक फ्लिप, दिशा पाटनी ने उठाया ये कदम....

देखें वीडियो-

Moment ghostly figure appears to walk through traffic on a busy road pic.twitter.com/D46bklOmlV

— The Sun (@TheSun) December 10, 2020