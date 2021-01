Viral Jugaad: हमारे देश में कई तरह के जुगाड़ होते हैं. कोई भी काम हो लोग जुगाड़ लगाकर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं. ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. जुगाड़ है एक किसान का और इसे शेयर किया है पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने. Also Read - Hardik Pandya और Natasa Stankovic ने 5 महीने के बेटे Agastya का मनाया जन्मदिन, देखें Photos

दरअसल, इस किसान ने बिजली पैदा करने के लिए जुगाड़ से वॉटरमिल बना डाली. जिसकी तस्वीर पोस्ट करते ही वायरल होने लगी.

वायरल फोटो में दिखाई देता है कि किसान ने प्लास्टिक ट्यूब और लकड़ी का उपयोग करके एक वॉटरमिल बनाई है. इसे देखने से ही लगता है कि ये बेहद सस्ती, टिकाऊ है.

इसे तैयार करने वाले किसान का नाम है सिदप्पा. इस वॉटरमिल की मदद से 150 वाट बिजली पैदा की जा सकती है.

इस फोटो को वीवीएस लक्ष्मण ने शेयर किया था. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Incredible- A farmer from rural Karnataka, Siddappa has designed a water mill to generate electricity and operates it in the canal near his house. He spent just Rs. 5,000 on the construction, and gets 150 watts of power from this water mill when water flows in the canal.

देखें पोस्ट-

खबर के मुताबिक, सिदप्पा ने ये जुगाड़ लगाना तब शुरू किया जब हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने उसे बिजली की आपूर्ति के लिए मना कर दिया था.

लोगों को सिदप्पा का ये प्रयास काफी पसंद आ रहा है. उन्होंने ट्विटर पर तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं. वे किसान के जज्बे को सलाम कर रहे हैं.